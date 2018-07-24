Российская компания искусила владельцев iPhone X новой коллекцией "Яблоко соблазна"

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Российский производитель люксовых модификаций смартфонов и аксессуаров Caviar посвятил коллекцию iPhone X логотипу бренда Apple — надкушенному яблоку, обратившись к одной из самых красивых трактовок его происхождения — библейской. Подробнее - в материале Planet Today.

Caviar представляют коллекцию Apple Edition, в центре которой — образ надкушенного яблока, как символ тяги к непознанному, стремлению к новым знаниям и любопытству к открытиям. Дизайнеры бренда Caviar обыграли золотое яблоко Apple, сделав его главным элементом в дизайнах эксклюзивных iPhone X.

Всего в коллекции представлено четыре модели. Три из них посвящены героям библейской истории — Адаму, Еве и Змею-искусителю, четвертый дизайн объединяет их всех, как на легендарном полотне Лукаса Кранаха.

Дизайн, посвященный Адаму — это мужественность и сдержанность в элегантном сочетании кожи, композитного черного оникса и золотого покрытия с узором «чешуя». Женская модель «Ева» выполнена из белой экзотической кожи и представлена в двух вариантах — с бриллиантам и без. В дизайне, посвященному Змею — ничто не отвлекает от главного — роскошной фактуры змеиной кожи и самого золотого яблока. Четвертый дизайн объединяет всех героев в единый сюжет, повторяя картину Кранаха «Адам и Ева», созданную в 1526 году. Изображение нанесено на полотно из натуральной кожи, а место нарисованного яблока занимает миниатюра этого надкушенного фрукта, покрытая золотом.

«Для создания этой коллекции мы выбрали самую красивую, на наш взгляд, трактовку создания логотипа Apple, самую символичную и вечную — библейскую историю о первом мужчине и первой женщине на Земле. История человечества строится на людской тяге к новому, все мы соблазняемся неизведанным, и это делает нашу жизнь прекрасной, интересной и непредсказуемой» - рассказывают о новых дизайнах представители бренда.

Стоимость от 228 000 руб.