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В Роскачестве составили рейтинг лучших «антивирусов»

Вторник, 24 Июля 2018 11:41
В Роскачестве составили рейтинг лучших «антивирусов» Фото из открытых источников

Пользователям операционной системы Apple, которые хотят обезопасить себя от вредоносного программного обеспечения, стоит отказаться от бесплатных антивирусов в пользу платных. Такой вывод сделали специалисты Роскачества, оценившие качество антивирусного софта для macOS.

 

По данным СМИ, речь идет об исследовании качества ПО, которое провели эксперты автономной некоммерческой организации "Российская система качества" и специалисты из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний.

 

В рамках исследования, антивирусные программы оценивались по двум сотням разнообразных критериев, разделенных на три основных группы — это производительность, степень защиты от вредоносного ПО, а также удобство использования.

 

По итогам тестирования эксперты сделали ряд важных выводов. Выяснилось, в частности, что в отличие от операционных систем семейства Microsoft Windows, для которых существуют вполне качественные бесплатные антивирусы, у "яблочной" ОС с таким типом софта есть определенные проблемы.

 

"До недавнего времени вирусов под "Мак" практически не было, поэтому и бесплатных качественных антивирусов для этой системы нет", — говорят в Роскачестве.

 

В общем, желающим защитить свой "Мак" от вирусов стоит обратить внимание на, например, G Data Antivirus for Mac OS.

 

Что же касается рейтинга лучших антивирусов, то в него вошли такие решения, как Norton Security Deluxe и Kaspersky Internet Security.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости антивирус
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