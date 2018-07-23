В Сколково‍ начали создавать 3D-моделей людей

Фото из открытых источников

Являющаяся резидентом Сколково компания Texel разработала уникальную технологию цветного сканирования живых людей, позволяющую создавать трехмерные модели человека для самых разнообразных задач.

3D-модель человека, как уточняют "Известия", может использоваться, например, для виртуального процесса примерки одежды, идентификации по типу фигуры, а также для изготовления сувенирной продукции или в разных развлекательных задачах.

Специалисты говорят, что уже в ближайшие годы обзавестись 3D-моделью своего собственного тела захочет огромное количество людей, поэтому технология сканирования тела, о которой идет речь, будет довольно востребованной.

"Интернет-шоппинг становится все более популярным явлением, поэтому неудивительно, что процесс приобретения одежды тоже все в большей степени переходит в онлайн. Этот процесс сопровождается технологическими инновациями, делающими его более простым и удобным", — рассказывает Екатерина Рыжкова, проектный менеджер кластера информационных технологий Сколково.

Процесс 3D-сканирования, осуществляемый по технологии Texel, занимает всего пару минут — столь быстрая процедура, по словам создателей системы, стала итогом применения приближенных к искусственному интеллекту алгоритмов обработки данных.