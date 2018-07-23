Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 466 километров в час

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В соревновании Hyperloop Pod Competition, которое среди создателей капсул системы скоростного транспорта Hyperloop проводила американская корпорация SpaceX, победила команда WARR Hyperloop из Германии, которой удалось разогнать капсулу "Гиперлуп" до рекордной скорости 466 км в час.

Hyperloop — это, если кто-то не в курсе, концепция транспорта будущего, предложенная пять лет назад американским изобретателем и предпринимателем Илоном Маском. Концепция подразумевает строительство сети туннелей из труб, внутри которых поддерживается низкое давление, позволяющее передвигающимся в трубах пассажирским капсулам набирать высокую скорость.

Предполагается, что отсутствие аэродинамического сопротивления позволит капсулам разгоняться, например, до 1200 километров в час, однако на практике, как видно из итогов конкурса Hyperloop Pod Competition, речь идет о менее высоких скоростях. Которые, впрочем, все равно остаются довольно внушительными.

Капсулу от WARR Hyperloop удалось разогнать до 466.7 км в час при помощи системы из восьми отдельных электрических двигателей, суммарная мощность которой составила 240 киловатт. Плюс, немецкие инженеры разработали углепластиковый корпус капсулы с уменьшенным воздушным сопротивлением.