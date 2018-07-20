Razer выпускает файтстик в стиле Marvel vs. Capcom: Infinite для Playstation 4

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Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, совместно с Capcom и Marvel объявляет о выпуске аркадного файтстика Razer Panthera для PlayStation™ 4 в стилистике Marvel vs. Capcom®: Infinite. Подробнее - в материале Planet Today.

Премиальный файтстик для PlayStation 4 выполнен в оригинальном дизайне всемирно известной игровой серии Marvel vs. Capcom. Контроллер испытали известные киберспортсмены, его конструкция была разработана с учетом всех требований состязательной игры и включает обширные возможности для дополнительной настройки.

В специальном издании Panthera используются премиальные компоненты Sanwa: 10 кнопок и восьминаправленный джойстик. Модульная конструкция устройства позволяет дополнительную настройку под различные стили соревновательной игры. Внутреннее строение корпуса оборудовано пространством для хранения съемного кабеля с винтовым креплением, отвертки и двух запасных кнопок. Так же контроллер включает функцию турнирного режима и совместим с большинством крупнейших файтинг-тайтлов.

Для подробной информации о файтстике Panthera от Razer посетите www.razer.com/panthera-mvci.

Стоимость: $219.99/ €239.99

Доступность:

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Особенности: