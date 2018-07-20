В Китае создан робот для подводных коммерческих перевозок

Руководство китайской корпорации железнодорожного подвижного состава решило, что будущее индустрии грузоперевозок находится под водой, поэтому корпорация представила первого в мире подводного грузового робота.
Роботизированная капсула ROV, созданная китайцами, позволяет, по данным издания Global Times, перевозить не только грузы, но и пассажиров.
Робот оборудован двигателем мощностью в две с половиной сотни лошадиных сил и может нести на борту до четырех тонн груза. Предполагается, что на начальных этапах робот будет применяться в рамках разнообразных исследовательских экспедиций, а также при проведении спасательных работ.
"ROV может использоваться на глубинах до трех километров, и, кроме исследовательских и спасательных миссий, может применяться для добычи полезных ископаемых со дна моря", — рассказывают разработчики уникального робота.
Тестирование подводного грузового робота начнется в 2020 году. Тогда же, в случае успешных тестов, стартует и массовое производство уникальной грузовой капсулы. Аналогов у китайского грузового подводного дрона пока что нет, но к моменту начала его производства, подобные проекты могут появиться и в других странах.
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