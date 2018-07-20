Fuchsia от Google через 5 лет заменит Android‍

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Операционная система Fuchsia, которая создается в недрах корпорации Google в течение последних двух лет, похоже, станет "убийцей" ОС Android. Предполагается, что примерно через пять лет Fuchsia заменит все операционные системы "Гугла".

Это, если что, не только "Андроид", но и Chrome OS, а также Wear OS. Fuchsia, таким образом, станет универсальной ОС, которая будет использоваться для мобильных, настольных и носимых устройств.

Изначально Fuchsia позиционировалась в качестве эксперимента, который, как отмечали представители Google, нужен был для того, чтобы разработчики могли научиться работать с разными компонентами большой серьезной ОС. Но чем больше времени проходит с момента начала разработки, тем яснее становится, что у "Гугла" есть весьма амбициозные планы относительно новой ОС.

Согласно инсайдерским данным, сейчас штат разработчиков ОС Fuchsia насчитывает около сотни специалистов. При этом, глава Google, как отмечается, уделяет проекту особенное внимание.

О скорой смерти "Андроида", правда, говорить пока что рановато — рынок, который годами формировался вокруг этой ОС, не сможет единовременно перейти на новую платформу, поэтому процесс будет осуществляться постепенно и довольно небыстро.