Пятница 20 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Huawei представляет браслет-гарнитуру TalkBand B5

Huawei представляет браслет-гарнитуру TalkBand B5

Пятница, 20 Июля 2018 11:39
Huawei представляет браслет-гарнитуру TalkBand B5 Фото из открытых источников

Huawei представляет новое устройство Huawei TalkBand B5 — браслет-гарнитуру четвёртого поколения линейки TalkBand, преемник популярного TalkBand B3, анонсированного в 2016 году. Новый браслет получил сенсорный AMOLED экран диагональю 1,13 дюйма, в 2,4 раза больше, чем у предыдущей модели. Дисплей имеет разрешение 160×300 пикселей и покрыт изогнутым 2,5D стеклом. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Как и предшествующая модель, Huawei TalkBand B5 — гибридное устройство, объединяющее в себе функции умной беспроводной гарнитуры и фитнес-браслета. Устройство позволяет в реальном времени отслеживать основные параметры организма и разговаривать по телефону, не вынимая аппарат из кармана. Браслет можно дополнить ремешками в спортивном, casual или деловом стиле.

 

Huawei TalkBand B5 получил первый на рынке трехъядерный аудиочип, двойной микрофон с системой шумоподавления и высококачественный модуль Bluetooth, которые гарантируют чистое и четкое звучание при голосовых вызовах. В TalkBand B5 появилась функция Phone Finder, которая помогает найти смартфон, потерянный в радиусе приёма сигнала Bluetooth, а также Remote Shutter, позволяющая дистанционно управлять фотосъёмкой.

 

Благодаря технологии измерения сердечного ритма Huawei TruSeen™ Huawei TalkBand B5 способен отслеживать пульс в режиме 24/7, в том числе непосредственно во время пробежек на свежем воздухе или на беговой дорожке, занятий на велотренажёре, ходьбы, конных прогулок и других тренировок. Технология мониторинга сна Huawei Trusleep™, сертифицированная Центром динамических биомаркеров в Harvard Medical School , способна с высокой точностью определять фазы быстрого и медленного сна и моменты пробуждения, позволяя пользователям улучшать свой сон. 

 

Продажи Huawei TalkBand B5 стартуют в Китае 20 июля. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Huawei
Главное за сутки
Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет "злейшим врагом" российского президента. "Я буду злейшим врагом Владимира Путина,…
Убийство Дениса Тена: подозреваемый признал свою вину Убийство Дениса Тена: подозреваемый признал свою вину Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан в пятницу. Об этом сообщил портал Tengrinews со ссылкой на МВД страны. "Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС (изолятор…
Президент объявил об изменении внешней политики России Президент объявил об изменении внешней политики России Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в МИД российских послов и постоянных…
Читайте также
В Android есть секретная настройка, ускоряющая работу смартфона В Android есть секретная настройка, ускоряющая работу смартфона Разработчики современных программ и гаджетов очень любят оставлять в своих устройствах различные «пасхалки», раскрывающие скрытые функции. Создатели системы Android не являются тому исключением. Как оказалось, у каждого смартфона есть режим…
Microsoft перестанет выпускать обновления для ОС Windows 10 Microsoft перестанет выпускать обновления для ОС Windows 10 Операционная система Microsoft Windows 10 лишится ежемесячных апдейтов после пятнадцатого июля 2018-го года. Об этом, со ссылкой на официальных представителей редмондской корпорации, сообщил информационный ресурс inforeactor.ru До этого момента корпорация…
iPhone 7 Plus снял момент своего падения с высоты 135 метров‍ iPhone 7 Plus снял момент своего падения с высоты 135 метров‍ Интересный случай произошел в Соединенных Штатах Америки, где девушка уронила свой смартфон Apple iPhone 7 Plus, катаясь на аттракционе StarFlyer. Смартфон, по данным информационного ресурса inforeactor.ru, пролетел сто тридцать пять…
Тема дня
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская уже не раз демонстрировала свое упорство. Совсем нед...

Фото
Вулкан Тейде - символ Канарских островов Вулкан Тейде - символ Канарских островов

Вулкан Тейде - это символ Канарских островов и, без сомнения, самая зрелищная черта природы Тенерифе...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

- У меня две новости. 

- Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая? 

- Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.

Еще »
Самые популярные материалы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта
Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе
Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.