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Airbus показала новый грузовой самолет Beluga XL в полете

Пятница, 20 Июля 2018 11:28
Airbus показала новый грузовой самолет Beluga XL в полете Фото из открытых источников

Авиастроительная компания Airbus продемонстрировала свой новый транспортный самолет Beluga XL в действии — на официальной странице компании в социальной сети Facebook появилось видео (смотрите ролик ниже) с первым полетом необычного на вид самолета.

 

По данным CNBC, первый испытательный полет самолета Airbus Beluga XL был произведен с аэропорта Бланьяк, расположенного в Тулузе. Предполагается, что эксплуатация нового транспортника начнется уже в следующем году, а к 2025 году Beluga XL полностью заменит самолеты предыдущего поколения Beluga ST.

 

Самолет, напоминающий улыбающегося кита, выглядит, как можно убедиться благодаря видео, довольно странно — именно поэтому некоторые эксперты считают его уродливым. На вкус и цвет, впрочем, товарищей нет, поэтому для кого-то Beluga XL может выглядеть вполне симпатично.

 

Главное — это, конечно же, не внешний вид, а технические характеристики, с которыми у Airbus Beluga XL уж точно все в полном порядке — машина может транспортировать сорок семь тонн негабаритного груза на тысячу семьсот километров. Под негабаритным грузом, при этом, подразумеваются даже такие вещи, как детали фюзеляжа других самолетов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Самолет
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