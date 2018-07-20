Эксперты назвали самые опасные приложения для смартфонов‍

Специалисты в сфере сетевой безопасности из компании Appthority исследовали рынок мобильных приложений и назвали самый опасный софт для смартфонов с точки зрения угроз для корпоративных клиентов. Результаты исследования, как уточняют эксперты, актуальны на второй квартал текущего года.
Самые опасные приложения в экосистеме iOS — это, по словам экспертов, мессенджеры Facebook Messenger и WhatsApp. Кроме мессенджеров, определенную опасность представляет собой софт для навигации Waze.
Список опасных приложений платформы Android в общем-то похож на аналогичный для iOS — пользователям смартфонов, работающих под управлением "Андроида", угрожают такие приложения, как WhatsApp, Facebook и Telegram.
О каких конкретно угрозах идет речь? Эксперты говорят, что перечисленные мобильные приложения могут отправлять на принадлежащие своим разработчикам серверы какие-то данные, связанные с сетевой инфраструктурой предприятий. Кроме того, приложения слишком своевольно относятся к таким персональным данным своих пользователей, как адресные книги, СМСки, и так далее. Плюс, некоторые из приложений отправляют данные по незащищенному протоколу.
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