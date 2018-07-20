На российский рынок выпущены детские часы-телефон с трекером LEXAND Kids Radar LED

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Отечественная торговая марка LEXAND выпустила на российский рынок детские часы-трекер Kids Radar LED со встроенной функцией звонков. Родителям необходимо установить на свой смартфон приложение LEXAND Care, чтобы начать работать с часами. Устройства абсолютно безопасны для детей и надежны в применении, при этом не требуется приобретение SIM-карты и каких-то сложных настроек.

Родители с помощью часов могут узнать с точностью до 15 метров в здании и 5 метров на улице местоположение ребенка. Корректные сведения обеспечивают LBS-сервис «Яндекс.Локатор» и карты Yandex – они используют как спутниковый сигнал, так и ближайшие вышки сотовой сети и точки доступа Wi-Fi.

В случае экстренных ситуаций ребенок может воспользоваться кнопкой SOS. Кроме того, в приложении LEXAND Care включена настройка до 10 безопасных зон, где родители могут оставить ребенка (детский сад, школа, детская площадка и т.д.). Связь с ребенком может поддерживаться также с помощью функции входящих звонков: используется фоновая и открытая форма. В режиме «Монитор» родители могут позвонить, и часы без оповещения ребенка сообщат, что происходит вокруг.

LEXAND Kids Radar LED снабжены также счетчиком калорий и шагомером, которые помогут отследить активность детей. Родители могут в случае беспокойства послать специальный запрос на часы, записать и прослушать окружающую ребенка обстановку.

По словам Михаила Чернышова, директора по развитию LEXAND, перед разработчиками LEXAND Kids Radar LED стояла задача создать устройство, соответствующее самым высоким технологическим стандартам для обеспечения условий максимальной безопасности детей. Часы облечены в легкий ударопрочный и влагоустойчивый корпус и снабжены аккумулятором, способным работать без подзарядки до 30 часов.

Источник: https://kidsradar.lexand.ru