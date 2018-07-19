Израильская компания показала дрон-камикадзе

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Концепция камикадзе, разработанная японцами в годы Второй мировой войны, вышла на новый уровень с появлением беспилотных летательных аппаратов — теперь для того, чтобы атаковать цель своим самолетом, не обязательно сидеть за его штурвалом. О том, что концепция камикадзе живее всех живых, свидетельствует новое детище израильской компании Israel Aerospace Industries — дрон-камикадзе Rotem.

БПЛА, о котором идет речь, является достаточно компактным устройством — в сложенном состоянии его можно переносить в рюкзаке. Информация о боевых возможностях девайса не уточняется, но известно, что Rotem может использоваться не только для осуществления разведки, но и для проведения камикадзе-атак, то есть, очевидно, что дрон может нести на борту определенное количество мощной взрывчатки.

Эксперты говорят, что у подобных беспилотников есть целый комплекс тактических преимуществ — их атаки, в частности, могут быть отменены в самый последний момент — это довольно часто приходится делать в условиях постоянно меняющейся обстановки на поле боя.

Процесс испытания израильского дрона-камикадзе изображен на видео ниже — кадры, которыми поделился создатель девайса, выглядят достаточно эффектно.