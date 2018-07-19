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Instagram тестирует функцию незаметного удаления подписчиков

Четверг, 19 Июля 2018 13:45
Instagram тестирует функцию незаметного удаления подписчиков Фото из открытых источников

Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую фичу, позволяющую обладателям открытых инстаграм-страниц производить чистку своего списка фолловеров, не добавляя последних в черный список.

 

В данный момент обладатели открытых Instagram-страниц не могут удалять пользователей из списка своих фолловеров, не добавляя их в черный список. Это при том, что обладатели закрытых страниц имеют такую возможность.

 

Выглядит все это очень странно, но факт есть факт — для того, чтобы наделить владельцев открытых страниц возможностью, которая уже очень давно есть у владельцев закрытых страниц, программистам "Инстаграма" потребовалось разрабатывать специальный апдейт, который в данный момент подвергается тщательному тестированию.

 

"В новой версии мобильного клиента Instagram вы наконец-то сможете удалять фолловеров, не добавляя их в ЧС. Ну разве не чудо? Все, что для этого нужно проделать — это зайти в свой перечень подписчиков и тапнуть по соответствующему элементу интерфейса", — написал в своем твиттере Мэтт Наварра, сотрудник портала the Next Web.

 

Ранее, напомним, создатели "Инстаграма" пообещали добавить в соцсеть двухфакторную аутентификацию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Instagram
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