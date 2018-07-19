Эксперты нашли способ защититься даже от самого умного хакера

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Новый помехоустойчивый метод перепутывания многомерных квантовых систем, разработанный европейскими учеными, может стать основой для создания криптографических протоколов, которые невозможно взломать в принципе. Материал, посвященный будущему квантовой криптографии, появился на страницах издания Nature Physics.

"Если применить созданный нами метод к фотонам, которые перепутаны в своей пространственной структуре, то можно точно измерить структуру перепутанности и доказать ее многомерность", — говорят сотрудники венского Института квантовой оптики и квантовой информации, установившие мировой рекорд по самой высокой степени безусловной размерности перепутывания.

Ученые, в частности, смогли осуществить девятимерное перепутывание орбитального углового момента двух отдельных фотонов в одиннадцатимерном пространстве, окружающем каждый из них. Да, звучит непонятно, но исследователи говорят, что это значительное достижение.

Зачем все это нужно? Предполагается, что квантовые системы шифрования, основанные в том числе и на таких технологиях, будут надежно защищать информационные системы даже от самых умных хакеров, то есть классические кибератаки уйдут в прошлое.