Четверг 19 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Эксперты нашли способ защититься даже от самого умного хакера

Эксперты нашли способ защититься даже от самого умного хакера

Четверг, 19 Июля 2018 11:55
Эксперты нашли способ защититься даже от самого умного хакера Фото из открытых источников

Новый помехоустойчивый метод перепутывания многомерных квантовых систем, разработанный европейскими учеными, может стать основой для создания криптографических протоколов, которые невозможно взломать в принципе. Материал, посвященный будущему квантовой криптографии, появился на страницах издания Nature Physics.

 

"Если применить созданный нами метод к фотонам, которые перепутаны в своей пространственной структуре, то можно точно измерить структуру перепутанности и доказать ее многомерность", — говорят сотрудники венского Института квантовой оптики и квантовой информации, установившие мировой рекорд по самой высокой степени безусловной размерности перепутывания.

 

Ученые, в частности, смогли осуществить девятимерное перепутывание орбитального углового момента двух отдельных фотонов в одиннадцатимерном пространстве, окружающем каждый из них. Да, звучит непонятно, но исследователи говорят, что это значительное достижение.

 

Зачем все это нужно? Предполагается, что квантовые системы шифрования, основанные в том числе и на таких технологиях, будут надежно защищать информационные системы даже от самых умных хакеров, то есть классические кибератаки уйдут в прошлое.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости квантовые технологии
Главное за сутки
Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин как российский лидер лично несет ответственность за приписываемое РФ вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Такое мнение глава Белого дома выразил…
К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. «Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической…
В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» Киев готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такое соглашение возможно…
Читайте также
В Android есть секретная настройка, ускоряющая работу смартфона В Android есть секретная настройка, ускоряющая работу смартфона Разработчики современных программ и гаджетов очень любят оставлять в своих устройствах различные «пасхалки», раскрывающие скрытые функции. Создатели системы Android не являются тому исключением. Как оказалось, у каждого смартфона есть режим…
Facebook пометил 65 тысяч россиян как "предателей" Facebook пометил 65 тысяч россиян как "предателей" "Умные" рекламные алгоритмы социальной сети Facebook спровоцировали международный скандал, когда пометили шестьдесят пять тысяч граждан Российской Федерации как "склонных к измене людей". Речь идет о рекламном инструменте, который разрабатывался внутри…
Microsoft перестанет выпускать обновления для ОС Windows 10 Microsoft перестанет выпускать обновления для ОС Windows 10 Операционная система Microsoft Windows 10 лишится ежемесячных апдейтов после пятнадцатого июля 2018-го года. Об этом, со ссылкой на официальных представителей редмондской корпорации, сообщил информационный ресурс inforeactor.ru До этого момента корпорация…
Тема дня
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина

На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу...

Фото
Сатана тоже купается или ванна Дьявола Сатана тоже купается или ванна Дьявола

Местечко Уаи-О-Тапу в Новой Зеландии имеет множество бурлящих и кипящий геотермальных достопримечате...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.