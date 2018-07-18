Instagram защитит своих пользователей от краж аккаунтов

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Социальная сеть Instagram обзаведется новой системой двухфакторной аутентификации, при помощи которой, как предполагается, пользователи смогут защититься от орудующих в соцсети хакеров.

В данный момент в "Инстаграме" используется аутентификация по номеру телефона, однако в ближайшее время ее дополнят двухфакторной авторизацией, которая будет защищать аккаунты пользователей социальной сети гораздо более надежно.

По данным портала TechCrunch, разработчики соцсети Instagram были вынуждены добавить двухфакторную аутентификацию из-за участившейся незаконной практики, в рамках которой киберзлоумышленники взламывают Instagram-аккаунты путем доступа к SIM-картам.

Украденные Instagram-страницы затем продаются третьим лицам за биткоины и другие криптовалюты. Процесс, при этом, принял довольно серьезный оборот — хакеры украли уже колоссальное количество аккаунтов.

Известно, что двухфакторная авторизация, при помощи которой защитят пользователей "Инстаграма", будет реализована на базе приложений Google Authenticator и Authy — с их помощью пользователи будут получать коды, которыми нужно будет подтверждать вход в социальную сеть.