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Российские ювелиры представили люксовую версию “Яндекс.Станции” и назвали ее Консьержем

Среда, 18 Июля 2018 11:12
Российские ювелиры представили люксовую версию “Яндекс.Станции” и назвали ее Консьержем Фото из открытых источников

Российский бренд Caviar — производитель люксовых смартфонов и аксессуаров, представил концепт люксовой модификации “Яндекс.Станции”. Устройство будет декорировано золотом в роскошном стиле а-ля рус и названо «Консьерж». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Этим летом Яндекс представил свое первое устройство с голосовым помощником — умную Станцию, которая готова взять на себя управление многими процессами в доме — поставить будильник, набрать телефонный номер, воспроизвести музыку, запустить кино, проверить прогноз погоды. Российский бренд люксовых аксессуаров и гаджетов Caviar выразили радость от того, что у него наконец появилась возможность создать патриотичный дизайн для технологичного продукта, полностью разработанного в России, и занялись разработкой концепта люксового дизайна для умной “колонки”, чтобы предоставлять владельцам этого устройства услуги моддинга. 

 

Три дизайна 

 

Caviar представили, как можно придать инновационному гаджету роскошный и персонифицированный вид, отразив во внешнем облике российской разработки русский характер и стиль! Бренд представил три вариации дизайна. Первый выдержан в лаконичном стиле — черный корпус станции дополнен объемными золотыми элементами, Двуглавым Орлом и табличкой со строками гимна. Вторая модификация представляет собой “Яндекс.Станцию”, полностью укрытую золотым кружевным узором и так же украшенную — Двуглавым  Орлом и цитатой из гимна.  Щедро декорированная пышным царственным орнаментом, она займет достойное место в особняке или дворце, где нет места случайным и банальным вещам. Третья модель выполнена в сочетании золота и малахитового покрытия, она выглядит как предмет искусства, роскошный экспонат, место которому не в музее, а на письменном столе успешного человека. 

 

Не просто помощник, а консьерж

 

Создатели концепта назвали его «Консьерж», чтобы подчеркнуть широкий спектр возможностей, которые предоставляет устройство, которые делают жизнь своего владельца комфортнее и легче и, кроме того, гаджет с таким роскошным внешним видом не может называться просто «помощником», это — всемогущий и элегантный консьерж, который всегда — к Вашим услугам. 

 

“Мы восхищаемся технической разработкой Яндекс, и счастливы, что, наконец можем поработать с отечественным производителем, это то, к чему мы давно стремились. Обладая большим опытом работы с успешными и состоятельными покупателями в России и за рубежом, мы предлагаем свое видение внешнего образа этого устройства, которое поможет легко вписать умную станцию в роскошные интерьеры домов, квартир и деловых кабинетов самых взыскательных клиентов” — рассказывают представители бренда. 

 

В настоящий момент Caviar изучает разработку Яндекс и представляет концепты устройства, как только Яндекс откроет продажи Станции — их владельцы смогут обратиться в Caviar за услугой осуществления моддинга устройства. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс
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