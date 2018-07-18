iPhone признали опасным для просмотра "клубнички"

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Смартфоны семейства iPhone не стоит приобретать людям, которые с их помощью собираются смотреть видео для взрослых. К столь печальному для любителей "клубнички" выводу пришли пользователи популярного "портала обо всем на свете" Reddit.

В чем же проблема? То самое видео для взрослых как-то не так смотрится на OLED-дисплее iPhone X? Умные "яблочные" алгоритмы определяют непристойное содержание и закрашивают его логотипами Apple и фотографиями со Стивом Джобсом?

Нет, все гораздо проще — если вы будете смотреть пикантное (или любое другое) видео при помощи iPhone и вам кто-то позвонит в этот момент, то велика вероятность того, что собеседник услышит звуковое сопровождение вашего видео. В результате, как несложно предположить, может возникнуть довольно неловкая ситуация.

На странную особенность айфонов обратил внимание реддитер, зарегистрированный под никнеймом robot_redditor. Он произвел серию экспериментов со своим iPhone 8 Plus и выяснил, что "яблочный" телефон может представлять некоторую угрозу для конфиденциальности любителей "горячего" видео. Проблему подтвердили и другие пользователи iPhone — воспроизведение видео действительно далеко не всегда останавливается при принятии входящего звонка.