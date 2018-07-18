Голосовой помощник «Алиса» станет доступным в разных браузерах

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Разработанный компанией "Яндекс" голосовой ассистент "Алиса" обзаведется веб-версией, благодаря которой им можно будет пользоваться не только при помощи "Яндекс.Браузера" или специализированного мобильного приложения, но и в любом интернет-обозревателе.

Предполагается, что покинув "родительскую колыбель" "Яндекс.Браузера", голосовой помощник "Алиса" сможет значительно расширить аудиторию своих пользователей.

Уже сейчас "Алисой" пользуются двадцать восемь миллионов человек, а после того, как "Яндекс" разрешить использовать помощник в других браузерах, его аудитория увеличится на тридцать или даже сорок процентов.

По словам главы b2b-направления платформы "Яндекс.Диалоги" Анастасии Данилиной, веб-версия "Алисы" может быть запущена до конца текущего года. Речь, как уточнила Данилина, идет именно о браузерной версии — то есть, пользоваться голосовым ассистентом можно будет примерно так же, как поисковой системой "Яндекс", для взаимодействия с которой подходит любой современный интернет-браузер. Других подробностей о грядущей веб-версии "Алисы" пока что нет, компания озвучит их несколько позже.