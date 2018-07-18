«Яндекс» запустит продажи систем «умный дом» осенью 2018 года

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Отечественный интернет-гигант "Яндекс" планирует превратить свою "умную" колонку в элемент полноценного "умного" дома — об этом свидетельствует регистрация устройства под названием "Яндекс.Модуль", которое будет взаимодействовать с "Яндекс.Станцией".

"Яндекс.Модуль" поступит в продажу уже этой осенью и будет представлять собой что-то вроде миниатюрного компьютера, управляющего системами интеллектуального жилища. В регистрационных документах, которыми устройство обзавелось вместе с разрешением на импорт в страны Евразийского экономического союза, указано, что конкретным разработчиком девайса является основанная выходцами из РФ американская компания NotAnotherOne.

Эта же компания, по данным СМИ, является разработчиком "Яндекс.Станции", а также "умного" дома Life Control, продвижением которого занимается "МегаФон". Известно, что основателями компании NotAnotherOne в свое время стали Игорь Михненко и Вера Козырь, создатели отечественного смартфона YotaPhone.

"Умный" дом в исполнении "Яндекса" будет напоминать систему Life Control, однако центральным его элементом станет "умная" колонка "Станция", основная фишка которой — встроенный голосовой помощник "Алиса". Продажи "Станции", напомним, стартовали накануне.