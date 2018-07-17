Попробовать 5G на вкус: «МегаФон» показывает цифровое будущее на Moscow Urban Forum

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На Moscow Urban Forum компания «МегаФон» совместно с Департаментом Информационных Технологий города Москвы и компанией вендором «Huawei» представляет новые телекоммуникационные решения на демонстрационном стенде «Умный город. Начинается с тебя». Подробнее - в материале Planet Today.

В основу стенда «Умный город. Начинается с тебя» положена философия подписанного ранее партнерского соглашения между «МегаФоном» и мэрией столицы по созданию инновационной среды в Москве. Для демонстрации возможностей сотовой связи новейшего поколения на территории парка «Зарядье» «МегаФоном» специально развернута тестовая зона сети 5G на оборудовании компании «Huawei» .

«Сегодня Москва один из признанных мировых лидеров по внедрению цифровых решений в отрасли городского хозяйства, а «МегаФон» - лидер цифровизации в мире. В рамках соглашения с правительством Москвы «МегаФон» уже реализует инновационные проекты, способствующие экономическому росту столицы, в частности тестируем сети 5G. В июне этого года мы стали первыми в России, кто провел прямую трансляцию футбольного матча в формате виртуальной реальности в 5G, а также развернули пилотную зону 5G для автономных электробусов «КАМАЗ». На Moscow Urban Forum «МегаФон» представит другие возможности связи нового поколения, а именно - удаленная ультразвуковая диагностика, реализуемая через сеть 5G, комплекс связи для оперативных служб города и Единая Мониторинговая Платформа окружающей среды, также ставшие возможным только с использованием высокоскоростных сетей передачи данных «МегаФона», - комментирует Анна Серебряникова, операционный директор ПАО «МегаФон».

«Для Москвы сети пятого поколения уже становятся реальностью. В ближайшие годы новый стандарт связи станет основой для развития интернета вещей, умного дома, беспилотного транспорта и других перспективных направлений, которые сегодня кажутся нам фантастикой. 5G окажет существенное влияние на развитие ключевых сфер городской жизни: образования, здравоохранения, ЖКХ. С помощью сетей пятого поколения мы сможем сделать жизнь в городе ещё комфортнее и безопаснее», - комментирует Артем Ермолаев, Глава Департамента информационных технологий города Москвы, Министр правительства Москвы.

«Технология 5G обладает огромным потенциалом, который впоследствии может быть реализован практически во всех сферах нашей жизни. Телемедицина, Индустриальный Интернет вещей, «умные города», автономные автомобили и другие перспективные направления получат огромный импульс с появлением сетей нового поколения. 5G станет универсальной платформой для образования новых бизнес-моделей и повсеместной цифровизации отраслей. На раннем же этапе развитие стандарта возможно только при условии совместного сотрудничества компаний, поэтому мы рады участвовать в проектах, приближающих внедрение и коммерциализацию 5G, и вместе с партнерами исследовать возможности технологии», – говорит генеральный директор компании Huawei в России Эйден У.

Именно «МегаФон» обладает технологическим потенциалом, сильной командой разработчиков и интеллектуальными правами на технические решения для реализации проектов «безопасного города», что позволяет компании быть «первой» в сегменте ИКТ-решений для государственных заказчиков. «Мы делаем все возможное, чтобы воплотить в реальность наше совместное с Правительством города желание сделать Москву первопроходцем внедрения в жизнь передовых технологий и инноваций, чтобы сделать жизнь москвичей еще более комфортной, безопасной и интересной», - добавляет Анна.

Наглядно возможности сети 5G от «МегаФона» будут продемонстрированы на Moscow Urban Forum с помощью следующих кейсов:

1. Телемедицина

Телемедицина – один из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов здравоохранения в мире. По сути, это комплекс мероприятий, направленных на предоставление медицинских услуг в случаях, когда врач и пациент не имеют возможности взаимодействовать очно. Одна из уникальных возможностей телемедицины – удаленная ультразвуковая диагностика. Технология реализуется в сетях 5G, что позволяет пациентам проходить ультразвуковую диагностику рядом с домом и получать результат в режиме реального времени. Благодаря 5G у пациентов, которым необходима оперативная помощь специалистов, больше нет необходимости ехать в специализированные медицинские центры. Консультации и лечение можно получить рядом с домом. На примере медицинского оборудования для проведения УЗИ, «МегаФон» показывает применение современных решений на срезе телекоммуникаций и медицины в удаленных районах. Возможности стандарта 5G позволяют передавать огромный объем данных без задержек, что является критичным условием для удаленного анализа.

2. Комплекс связи для оперативных служб города.

Mission Critical Communication (MCC) – тип связи, от которого зависят жизни людей. Такая связь одинаково важна как для ежедневной работы городских служб, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Задача оперативной связи – оптимизация передачи информации в рабочих группах, например, внутри спасательных команд и пожарных расчетов. Пользователями MCC могут быть экстренные городские службы, органы государственной и муниципальной власти.

MCC строится на основе стандарта профессиональной мобильной радиосвязи PTT – push-to-talk, суть которого в том, что сообщение передается всем членам группы одновременно, при этом каналы связи распределяются таким образом, что пропустить сообщение из-за занятости линии исключена.

Покрытие, скорость и надёжность – основы Mission critical communication – приоритеты работы «МегаФона». 4G и 5G от «МегаФона» обеспечивают новую функциональность связи (широковещательная связь: один ко многим, многие ко многим), минимальную задержку, стабильность сигнала для любых объёмов ПД и условий функционирования, а также защищенность данных и безопасность. Решение демонстрируется с участием программного руководства Форума, а также линейного персонала. С помощью такой системы все службы города смогут осуществлять индивидуальные и групповые аудио и видео вызовы, определять местоположение на карте, управлять группой с диспетчерской консоли.

3. Единая Мониторинговая Платформа окружающей среды.

Единая Мониторинговая Платформа предназначена для контроля экологической обстановки, составления экологической карты города и улучшения качества жизни населения, а также контроля потенциально опасных объектов и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Единая Мониторинговая Платформа объединит в себе все локальные вычислительные системы экологического мониторинга различных уровней и консолидирует информацию от них на единой картографической основе мониторинговой платформы.

Основные задачи экомониторинга – мониторинг окружающей среды, анализ поступающей информации и учет информации об опасных предметах, информирование населения и получение обратной связи от жителей, а также предоставление данных внешним системам. Передача данных со всех периферийных устройств (мониторинговых датчиков) ЕМП и межведомственный обмен информации теперь будут возможны с использованием высокоскоростных сетей передачи данных МегаФона (4G/5G). Это промышленное решение уже реализовано компанией «МегаФон» в нескольких городах России в рамках многопрофильного продукта «Безопасный город».

Стенд компании «МегаФон» в рамках форума можно посетить с 17 по 22 июля.