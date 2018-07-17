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В Skype появится долгожданная функция записи разговоров‍

Вторник, 17 Июля 2018 11:54
В Skype появится долгожданная функция записи разговоров‍ Фото из открытых источников

В приложении Skype все-таки появится функция, о которой его создателей просили еще пятнадцать лет назад — сообщает IXBT, по данным которого, пользователи "Скайпа" смогут осуществлять запись разговоров.

 

Речь идет как об аудио-, так и о видеозвонках — соответствующий функционал является довольно востребованным, судя по существованию сторонних приложений, предназначенных для записи разговоров в Skype.

 

Но теперь сторонние "костыли" окажутся не нужны, потому что разработчики сервиса Skype (который, если что, ныне принадлежит корпорации Microsoft) все-таки добавят долгожданный функционал в свое детище.

 

Функция записи аудио- и видеозвонков будет работать в связке с облачным хранилищем Microsoft, так что аудио- и видеоданные, полученные по итогам записи, не будут занимать место на пользовательском устройстве.

 

Если кто-то из собеседников активирует функцию записи, то человек, который с ним разговаривает, увидит на своем экране соответствующее сообщение, так что производить запись разговоров в скрытом режиме не получится. Нововведение появится в одном из ближайших масштабных обновлений "Скайпа", однако точная дата релиза апдейта не сообщается.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Skype
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