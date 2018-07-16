Ученые: Обученный робот станет товарищем для солдат‍

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Сотрудники Института робототехники университета Карнеги — Меллона и специалисты из лаборатории армии США разработали новую технологию обучения мобильных роботов, позволяющую создавать роботизированных помощников для военных.

Эксперименты, осуществленные в рамках Международной конференции инженеров по робототехнике, показали, что у разработки американских инженеров есть довольно высокий потенциал в военном применении.

"Роботы, которых можно создавать благодаря новой технологии обучения, могут действовать как полноценные товарищи по команде, то есть, подразделения, усиленные такими машинами, получают вполне реальные тактические преимущества. У них, например, более качественная осведомленность о ситуации на поле боя", — рассказывают ученые.

Для того, чтобы превратиться в действенного товарища для солдат, робот должен обладать недюжинным искусственным интеллектом, способным быстро и эффективно обучаться.

"Мы научили робота двигаться по полю боя таким образом, чтобы выполнять поставленные задачи максимально эффективно. Наш робот, при этом, является единственной машиной из подобных, умеющей действовать в условиях хаотического сражения", — добавляют инженеры.