WhatsApp даст возможность читать сообщение, не открывая приложение

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Рынок мессенджеров является очень насыщенно площадкой, где каждый разработчик борется за выживание своего приложения. А потому очень часто появляются обновления, призванные усовершенствовать работу мессенджеров. Создатели WhatsApp также стараются не отставать от своих конкурентов и обещают дополнить свое детище новой функцией.

На самом деле, новая функция, которая вскоре появится в WhatsApp, достаточно проста, однако, в случае с мессенджерами, крайне необходима. Она позволит пользователям отмечать полученные сообщения, как прочитанные, не запуская приложение. Сообщения будут выводиться на дисплей устройства, после чего пользователю останется лишь нажать новый вариант действия.

На первый взгляд данная функция не является самой необходимой. Однако, учитывая высокий уровень спама в современных мессенджерах, пользователям будет гораздо легче справляться с ненужной им информацией. Кроме того, новое дополнение поможет быстро справляться с активными чатами. Вместе с сообщениями будет всплывать и имя его отправителя, а потому пользователь будет сам решать стоит ли информация его внимания или это может подождать. Стоит отметить, что эта функция уже присутствует в некоторых мессенджерах и пользователи восприняли ее очень положительно.