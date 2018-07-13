Новый смартфон от Huawei сможет зарядиться до 100% за полчаса‍

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Смартфоны Huawei серии Mate 20 будут оснащаться зарядным устройством, которое способно зарядить аккумуляторную батарею мобильного девайса всего лишь за полчаса. Об уникальной разработке китайских инженеров сообщает информационный ресурс inforeactor.ru

По данным сайта, уникальная китайская зарядка производиться компанией Yada Electronics и обозначается ничем не примечательным индексом HW-100400C00. Зарядное устройство выдает мощность в сорок ватт, что на двадцать два ватта больше, чем у комплектной зарядки флагманского смартфона Huawei P20.

Мощная зарядка может заряжать батарею смартфона на девяносто процентов всего за тридцать минут. Однако для зарядки на сто процентов девайсу необходимо чуть больше времени.

Как следует из инсайдерских данных, Huawei будет комплектовать новой мощной зарядкой смартфоны линейки Mate 20.

Единственное, но довольно ощутимое "но" подобных быстрых зарядок — довольно быстрая деградация аккумулятора, провоцируемая ими. Эта проблема особенно актуальна в свете того факта, что у большей части современных смартфонов несъемные батареи, которые довольно проблематично заменить в случае деградации.