"Яндекс" планирует разработать систему умного дома на базе "Яндекс.Станции"

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"Умная" музыкальная колонка "Яндекс.Станция" — это только начало — говорят представители отечественной интернет-компании "Яндекс", в недрах которой созрел план по разработке системы "умного" дома, основанной на "Станции".

Соответствующими планами с общественностью поделился Константин Круглов, генконструктор "Яндекс.Станции" и руководитель департамента экспериментальных продуктов "Яндекса".

"Потенциал, позволяющий использовать "Станцию" в качестве центрального элемента "умного" дома, был заложен нами с самого начала, поэтому это вполне логичный шаг. Проблема лишь в том, что в России пока еще не развит рынок элементов "умных" домов, то есть, нам предстоит пройти довольно сложный путь", — говорит представитель "Яндекса".

Возможность использования "Станции" в качестве элемента интеллектуального жилища есть, кстати, уже сейчас — девайс от "Яндекса", в частности, умеет взаимодействовать с системой безопасности "Гольфстрим", а также, например, вызывать полицию.

Продажи "Яндекс.Станции" стартовали вчера. Первую партию устройств раскупили всего за несколько часов, так что желающим обзавестись "умной" колонкой теперь придется ждать новых поставок.