Создан виртуальный 3D-тур по гробнице царицы Нефертари

Всегда мечтали прогуляться по гробнице какого-нибудь древнеегипетского фараона, но боитесь стать жертвой проклятия или провалиться в заботливо оставленную подручными древнего царя ловушку? Не беда — специально для вас был создан виртуальный 3D-тур Nefertari: Journey to Eternity, доступный в сервисе Steam.
Для того, чтобы погрузиться в виртуальную гробницу Нефертари, вам понадобится девайс HTC Vive, но это и все — само по себе программное обеспечение полностью бесплатное.
Что вообще за Нефертари? Так, если что, звали жену (любимую, между прочим) Рамзеса II — фараона, который правил Египтом в 1279-1213 годах до н.э.
Гробница, в которой покоилась Нефертари в течение нескольких тысячелетий, является весьма уникальным археологическим объектом, то есть виртуальный тур решили устраивать именно по ней неслучайно.
"Это что-то вроде древнеегипетской "Сикстинской капеллы", то есть, объект покрыт совершенно потрясающей росписью, которая приведет в восторг любого ценителя подобных вещей", — говорят разработчики виртуального тура, сотрудники студии Experius VR. В общем, если у вас есть подходящий шлем виртуальной реальности, то срочно отправляйтесь в тур по гробнице Нефертари.
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