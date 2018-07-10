Apple представила обновление iOS 11.4.1 с улучшенной защитой от взлома‍

Минорное обновление "яблочной" мобильной операционной системы iOS, релиз которого состоялся накануне, устраняет ряд мелких багов, а также улучшает некоторые функции ОС. Плюс, обновление iOS 11.4.1 в значительной степени усложняет взлом девайсов Apple, осуществляемый при помощи специальных хакерских USB-гаджетов.
Речь идет об устройствах вроде GrayKey — они используются для взлома iPhone и iPad не только злоумышленниками, но и, например, сотрудниками правоохранительных органов.
Теперь применять GrayKey будет довольно проблематично — инженеры Apple ограничили использование порта Lightning в режиме USB Restricted Mode, если гаджет остается в заблокированном виде более одного часа.
Из других новшеств iOS 11.4.1 стоит отметить улучшенный поиск беспроводных наушников, а также обновленный механизм синхронизации почты, заметок и контактов.
Не обошлось и без недочетов — не успел апдейт iOS появиться, как в нем был обнаружен баг, сводящий на нет усилия инженеров Apple, направленные на защиту от взлома при помощи GrayKey. В общем, теперь ждем релиз исправления для исправленной версии операционной системы.
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