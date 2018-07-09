Найдены опасные приложения-шпионы в дешевых Android-смартфонах

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Бюджетные смартфоны, работающие под управлением операционной системы Android, часто содержат предустановленное ПО, которое не назовешь иначе как шпионским — пишет информационный ресурс inforeactor.ru в материале, посвященном скрытым угрозам дешевых мобильных устройств.

Особенно печальная картина наблюдается на рынках развивающихся стран, которые еще не обзавелись соответствующим законодательством — смартфоны, которые продаются, например, в Китае, Индии или Бразилии, просто-таки напичканы самым разнообразным шпионским программным обеспечением.

"Недобросовестные поставщики устанавливают на смартфоны ПО, которое может осуществлять сбор приватных данных. Речь идет о конфиденциальной информации, которая пользуется спросом у рекламных компаний", — говорят эксперты.

Подобные случаи, кстати говоря, имеют место быть и в цивилизованном мире. Но в развивающихся странах такие угрозы приобретают какие-то совсем уж фантастические масштабы, угрожающие приватной жизни огромного количества граждан. Особенно актуальной проблема является для стран Юго-Восточной Азии, а также государств Южной Америки — заключают специалисты.