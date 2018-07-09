Найдены опасные приложения-шпионы в дешевых Android-смартфонах

Бюджетные смартфоны, работающие под управлением операционной системы Android, часто содержат предустановленное ПО, которое не назовешь иначе как шпионским — пишет информационный ресурс inforeactor.ru в материале, посвященном скрытым угрозам дешевых мобильных устройств.
Особенно печальная картина наблюдается на рынках развивающихся стран, которые еще не обзавелись соответствующим законодательством — смартфоны, которые продаются, например, в Китае, Индии или Бразилии, просто-таки напичканы самым разнообразным шпионским программным обеспечением.
"Недобросовестные поставщики устанавливают на смартфоны ПО, которое может осуществлять сбор приватных данных. Речь идет о конфиденциальной информации, которая пользуется спросом у рекламных компаний", — говорят эксперты.
Подобные случаи, кстати говоря, имеют место быть и в цивилизованном мире. Но в развивающихся странах такие угрозы приобретают какие-то совсем уж фантастические масштабы, угрожающие приватной жизни огромного количества граждан. Особенно актуальной проблема является для стран Юго-Восточной Азии, а также государств Южной Америки — заключают специалисты.
Лидер США Дональд Трамп не единожды акцентировал внимание на своей склонности к агрессивной политике...
На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...
Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.