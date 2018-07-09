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Эксперты назвали самые популярные браузеры‍

Понедельник, 09 Июля 2018 12:09
Эксперты назвали самые популярные браузеры‍ Фото из открытых источников

Самым популярным мобильным интернет-браузером в мире был признан Chrome от корпорации Google — им, как удалось выяснить компетентным экспертам, пользуются пятьдесят пять процентов владельцев мобильных девайсов.

 

Вторую строку рейтинга мобильных браузеров занимает Safari. Детищем Apple пользуются семнадцать с лишним процентов человек. Этот факт, как отмечают специалисты, свидетельствует о довольно значительной популярности "яблочных" мобильных устройств.

 

В первую тройку самых используемых мобильных браузеров входят, кроме того, UC Browser, Samsung Internet и Opera. Вот такая вот довольно предсказуемая статистика.

 

Если же оценивать популярность десктопных браузеров, то здесь снова лидирует Google Chrome, которому за десять лет своего существования удалось "захватить" почти шестьдесят семь процентов компьютеров.

 

На втором месте — Mozilla Firefox, который очень сильно отстает от лидера со своими одиннадцатью с половиной процентами. Третий самый популярный десктопный браузер — старичок Internet Explorer — ему все еще принадлежат семь процентов рынка. В топ-5, кроме того, входят браузеры Safari и Microsoft Edge.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости браузеры
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