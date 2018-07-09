Умные браслеты слили данные своих владельцев

Фитнес-приложение Polar, в связке с которым работают "умные" гаджеты от одноименной финской компании, оказалось отличным инструментом для получения конфиденциальных данных — выяснили исследователи, которые узнали, как при помощи Polar найти имена и адреса, например, сотрудников секретных объектов.
"Умные" браслеты от Polar отличаются от прочих подобных продуктов интересной особенностью — производитель позиционирует их в качестве элемента новой социальной платформы, основанной на желании людей делиться своими спортивными достижениями.
Именно эта социальная платформа и таит в себе целый ряд опасностей — говорят эксперты, по данным которых, благодаря сервису Polar Flow киберзлоумышленники могут получить целый набор персональных данных того или иного конкретного человека.
"Если мы хотим получить данные о каком-нибудь, скажем, сотруднике секретного военного объекта, то нам достаточно знать, где это объект располагается. Дальнейшее — дело техники. Мы просто находим объект на карте приложения, а затем смотрим, кто из пользователей софта там засветился. Таким образом мы можем отследить активность, например, сотрудника объекта, где разрабатывается ядерное оружие или что-то подобное", — отмечают специалисты.
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