Пользователи Telegram подозревают, что мессенджер читает их сообщения‍

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Разработчики запрещенного в России мессенджера Telegram могут получать доступ к переписке пользователей. На этот факт указывает специфика механизма авторизации мессенджера.

Эксперты в области информационной безопасности обратили внимание на интересную деталь этого механизма — если переслать другому пользователю "Телеграм" техническое сообщение, которое приходит при авторизации, то залогиниться с кодом, который содержится в этом сообщении, уже не получится.

И что? А то, что это указывает на существование некоего механизма, который следит за кодами авторизации. Разработчики программы, очевидно, имеют доступ к этому механизму, поэтому могут читать пользовательские логи.

"Да, такой механизм действительно есть, он нужен для того, чтобы защитить пользователей от хакеров. То есть, если кто-то отправит свой код авторизации злоумышленнику, то этот код перестанет действовать", — говорит Антон Розенберг, бывший разработчик Telegram.

Розенберг отметил, что Павел Дуров в свое время признавал, что разработчики могут получать доступ к любым чатам в Telegram, кроме секретных, которые защищены end-to-end шифрованием.