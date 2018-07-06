Украинские студенты создали приложение для удаления кариеса

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Мобильное приложение для начинающих стоматологов, созданное украинскими студентами, основано на технологии дополненной реальности и, благодаря этому, является весьма эффективным обучающим инструментом — пишут украинские СМИ, ознакомившиеся с новым чудо-софтом.

Речь идет о мобильном приложении "Практикум стоматолога" — его, как сообщают официальные представители Днепропетровской областной государственной администрации, разработала группа студентов Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

"Приложение основывается на технологии дополненной реальности, которая тут весьма кстати — благодаря ей достигается высокая результативность обучающего процесса. Пользователь держит в руках небольшой цилиндр, который на экране устройства выглядит как стоматологический инструмент. Направляя его на виртуальный зуб, начинающий стоматолог может потренироваться в осуществлении процесса удаления кариеса", — рассказывают авторы уникального приложения.

Качество проделанной пользователем работы, при этом, оценивается по особой математической модели, так что программа точно заметит, если стоматолог высверлит кариес неправильно.