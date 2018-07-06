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Украинские студенты создали приложение для удаления кариеса

Пятница, 06 Июля 2018 10:09
Украинские студенты создали приложение для удаления кариеса Фото из открытых источников

Мобильное приложение для начинающих стоматологов, созданное украинскими студентами, основано на технологии дополненной реальности и, благодаря этому, является весьма эффективным обучающим инструментом — пишут украинские СМИ, ознакомившиеся с новым чудо-софтом.

 

Речь идет о мобильном приложении "Практикум стоматолога" — его, как сообщают официальные представители Днепропетровской областной государственной администрации, разработала группа студентов Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

 

"Приложение основывается на технологии дополненной реальности, которая тут весьма кстати — благодаря ей достигается высокая результативность обучающего процесса. Пользователь держит в руках небольшой цилиндр, который на экране устройства выглядит как стоматологический инструмент. Направляя его на виртуальный зуб, начинающий стоматолог может потренироваться в осуществлении процесса удаления кариеса", — рассказывают авторы уникального приложения.

 

Качество проделанной пользователем работы, при этом, оценивается по особой математической модели, так что программа точно заметит, если стоматолог высверлит кариес неправильно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости мобильное приложение
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