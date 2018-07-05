"Яндекс.Дзен" будет выделен в отдельный бизнес-проект

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Сервис "Дзен", созданный отечественной интернет-компанией "Яндекс", покидает экспериментальную стадию — руководители "Яндекса" решили выделить сервис в отдельное бизнес-направление и превратить его в мощного конкурента для социальных сетей.

Генеральным директором нового бизнес-направления "Яндекса" станет Дмитрий Иванов — человек, ранее возглавлявший проект Yandex Discovery, в рамках которого до сих пор существовал "Дзен". Исполнительным директором будет назначен Виктор Ламбурт — год назад он участвовал в запуске "Дзена".

Согласно амбициозному замыслу "Яндекса", аудиторные и финансовые характеристики проекта "Дзен" будут демонстрировать стремительный рост в течение пяти ближайших лет.

Конкретные цифры пока что не озвучиваются, но предполагается, что сервис покажет такой же рост, как быстрорастущие китайские платформы. Это, в частности, новостная лента Toutiao, которая сейчас оценивается в тридцать миллиардов американских долларов.

"Дзен — это наш выход на рынок социальных медиа. То есть, в пространство, которое всегда было чужим для Яндекса. Мы собираемся действовать на территории, где властвуют такие гиганты, как Facebook, Instagram и YouTube", — говорит Дмитрий Иванов.