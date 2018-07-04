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Huawei Nova 3 с двойной камерой рассекретили на тизере

Среда, 04 Июля 2018 13:55
Huawei Nova 3 с двойной камерой рассекретили на тизере Фото из открытых источников

Смартфон Huawei Nova 3, который ранее "засветился" в бенчмарке TENAA, обзавелся тизером, согласно которому официальная презентация девайса состоится восемнадцатого июля.

 

По данным сайта "Актуальные новости", презентация Huawei Nova 3 будет осуществляться на расположенном в Шэньчжэне (Китай) стадионе Универсиады, то есть мероприятие, судя по всему, будет весьма масштабным и зрелищным.

 

Что же известно об интригующем смартфоне на данный момент? Он, как следует из тизерного изображения, обзаведется увеличенным вырезом на экране в стиле iPhone X (сейчас, кстати, довольно трудно встретить новинку на мобильном рынке, у которой нет такого вот выреза).

 

Увеличенный вырез, как отмечается, понадобился для того, чтобы разместить в нем двойную фронтальную камеру (2+24 Мп). Задняя камера, раз уж речь зашла о фотомодулях, тоже двойная (24+16 Мп). Важная часть фотографических возможностей девайса — приближенные к ИИ алгоритмы, которые будут улучшать снимки.

 

Остальные параметры Huawei Nova 3 выглядят стандартно для его класса — 6.3" Full HD экран, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, батарея на 3650 мАч, восьмиядерный процессор с частотой отдельных вычислительных блоков до 2.36 ГГц.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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