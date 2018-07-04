Сбербанк запустил функцию онлайн-оплаты через сервис Google Pay

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Сбербанк сообщил о запуске сервиса, позволяющего оплачивать приобретенные в интернет-магазинах и приложениях для смартфонов товары и услуги при помощи платежной системы Google Pay.

Для того, чтобы осуществить покупку, нужно всего лишь выбрать аккаунт Google и привязанную карту, а затем подтвердить платежную операцию.

Представители Сбербанка говорят, что поддержка платежного сервиса Google Pay была реализована банком первым среди российских кредитных организаций.

"Google Pay — это очень удобный, безопасный и в целом правильный способ оплаты товаров и услуг, поэтому его поддержка такой крупной структурой, как Сбербанк, стала для нас весьма значимым событием", — приводят российские СМИ слова Дмитрия Кузнецова, управляющего директора Google в Российской Федерации.

Кузнецов отметил, что одним из ключевых преимуществ системы Google Pay является интеграция, позволяющая продавцам услуг и товаров получать доступ ко всем картам пользователя, сохраненным в его учетной записи Google.

Сервис, как отмечается, работает во всех популярных интернет-браузерах для персональных компьютеров и мобильных устройств.