Рассекречен автор смешных названий товарам из AliExpress

Странные, смешные или даже пугающие описания товаров, которые можно обнаружить на сайте AliExpress и других подобных — это порождения не человеческого, а машинного разума. Этот факт, как отмечают эксперты, ставит все на свои места.
Все, хотя бы однажды покупавшие что-то на популярных китайских интернет-площадках, сталкивались с названиями товаров вроде: "Шуруповерт вкручивать шурупы в стену и не только красиво древесина выкручивать литий покупай не бойся". Принято считать, что это издержки автоматического перевода, но на самом деле проблема имеет более глубокие корни.
И речь идет не только о названиях, но и об описаниях товаров, которые, как внезапно выяснилось, вместо китайцев пишут специальные нейронные сети.
Нейросеть работает довольно простым образом — продавец, желающий сэкономить на копирайтинге, "скармливает" ей ссылку на похожий товар, и... и, собственно, все — на выходе получается уникальное описание. Не очень читабельное, но это и не важно, главное, что оно работает.
Такая вот страшная правда. Китайские продавцы говорят, что подобные инструменты действительно позволяют им сэкономить массу времени и сил.
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