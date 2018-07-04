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Рассекречен автор смешных названий товарам из AliExpress

Среда, 04 Июля 2018 12:25
Рассекречен автор смешных названий товарам из AliExpress Фото из открытых источников

Странные, смешные или даже пугающие описания товаров, которые можно обнаружить на сайте AliExpress и других подобных — это порождения не человеческого, а машинного разума. Этот факт, как отмечают эксперты, ставит все на свои места.

 

Все, хотя бы однажды покупавшие что-то на популярных китайских интернет-площадках, сталкивались с названиями товаров вроде: "Шуруповерт вкручивать шурупы в стену и не только красиво древесина выкручивать литий покупай не бойся". Принято считать, что это издержки автоматического перевода, но на самом деле проблема имеет более глубокие корни.

 

И речь идет не только о названиях, но и об описаниях товаров, которые, как внезапно выяснилось, вместо китайцев пишут специальные нейронные сети.

 

Нейросеть работает довольно простым образом — продавец, желающий сэкономить на копирайтинге, "скармливает" ей ссылку на похожий товар, и... и, собственно, все — на выходе получается уникальное описание. Не очень читабельное, но это и не важно, главное, что оно работает.

 

Такая вот страшная правда. Китайские продавцы говорят, что подобные инструменты действительно позволяют им сэкономить массу времени и сил.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости AliExpress
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