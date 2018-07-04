В китайском храме начал служение робот-буддист‍

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Туристы, решившие посетить расположенный в Пекине буддистский храм Лунцюань, могут столкнуться с чем-то поистине шокирующим — в храме, как сообщают китайские СМИ, поселился робот-монах.

Робот, которого зовут Xian, основан на довольно популярном в Китайской Народной Республике мультипликационном персонаже, так что внешне он выглядит очень даже мило.

"Это полуметровый робот вряд ли способен напугать кого-то. Наоборот, он очень милый, общительный, и в целом полезный — он может подсказывать вам что-то или отвечать на часто задаваемые вопросы", — пишут китайские журналисты.

Предполагается, что робот должен интересовать в основном детей, которые пришли посмотреть на храм буддистов. Соответственно, процесс взаимодействия с роботизированным монахом является весьма простым — для того, чтобы задать роботу тот или иной вопрос, предусмотрен специальный планшет с сенсорным экраном, прикрепленный к Xian'у.

Создатели робота уверены, что в будущем подобные машины получат весьма широкое распространение, поэтому не сидят на месте, а продолжают улучшать свое детище и разрабатывать его новые версии, гораздо более продвинутые в плане, например, ИИ.