Новая система позволит контролировать роботов при помощи жестов и мыслей

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Разработчики из Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки) создали уникальную систему, позволяющую управлять роботами силой мысли, а также при помощи особых жестов.

Речь идет о новой версии технологии, которую ученые MIT разработали еще в прошлом году — в первоначальном варианте роботы могли останавливаться самостоятельно, если выполняемая ими работа не соответствовала плану, однако теперь, в улучшенной версии системы, в дело может вмешиваться живой оператор, способный указать машине на ошибку.

Для того, чтобы наладить процесс "общения" между оператором и роботом, ученые создали особую "шапочку", считывающую сигналы мозга при помощи электроэнцефалограммы.

"Человек наблюдает за роботом и фиксирует допускаемые им ошибки. Робот, при этом, производит какую-то весьма простую работу, которая, однако, все равно содержит ошибки из-за несовершенства машины. Но теперь их можно корректировать с новой степенью качества", — говорят создатели технологии.

Отличительная особенность технологии — универсальность, позволяющая системе считывать "мысли" оператора без необходимости точной калибровки оборудования конкретно под его мозг.