Вторник 03 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» В мобильные приложения банков будут встраивать антивирусы

В мобильные приложения банков будут встраивать антивирусы

Вторник, 03 Июля 2018 16:38
В мобильные приложения банков будут встраивать антивирусы Фото из открытых источников

Пользователи мобильных банков могут столкнуться с трудностями на этапе проведения различного рода операций. Это вызвано реформой информационной безопасности, которая обязывает подобные финансовые учреждения защитить своих клиентов от неправомерных действий.

 

В июне этого года в закон об информационной безопасности была разработана поправка, которая обязывает банки к использованию метода «разделенных технологий». Суть его заключается в том, что финансовым учреждениям необходимо усилить защиту средств своих пользователей.

 

Сейчас работники банка лишь ожидают более тщательных разъяснений от Центробанка, что конкретно они подразумевают под термином «разделенные технологии». Однако, ожидается, что новая поправка может вызвать появление в мобильных приложениях банков антивирусные системы, блокирующие различные вредоносные коды. Кроме того, отдельные специалисты, рассуждая на тему дополнительных средств идентификации, выдвинули мнение, что в качестве этого можно использовать дополнительный смартфон или другие дополнительные устройства с интернет соединением.

 

Стоит отметить, что нововведение вступит в силу только в январе 2020 года, а потому сейчас банковские организации лишь пытаются уточнить требования к ним. В дальнейшем ими будет разработан план по улучшению защиты своих приложений, что, предположительно, не должно сказаться на пользователях.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Технологии   Теги технологии Банки Новости
Главное за сутки
Россию обязали выплатить долг СССР Россию обязали выплатить долг СССР Российские власти обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. «В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против…
Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля. Соответствующий документ…
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на…
Читайте также
Путин подписал законы о штрафах за анонимайзеры Путин подписал законы о штрафах за анонимайзеры Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал законы, которые вводят ответственность за использование технологических средств, позволяющих обходить блокировки Роскомнадзора. Использование анонимайзеров, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, теперь может наказываться штрафами. Документ,…
Почему Tkeycoin – один из самых перспективных блокчейн проектов на рынке? Почему Tkeycoin – один из самых перспективных блокчейн проектов на рынке? Блокчейн проект Tkeycoin DAO считается одним из наиболее перспективных на криптовалютном рынке. В настоящее время Tkeycoin находится на этапе ICO, а в прессе и на специализированных ресурсах интернета продолжаются жаркие…
Соцсеть "ВКонтакте" тестирует платежную платформу VK Pay Соцсеть "ВКонтакте" тестирует платежную платформу VK Pay Запустив собственную платежную платформу VK Pay, социальная сеть "ВКонтакте" намеревается стать одной из самых крупных торговых площадок в российском интернет-пространстве. Об этом сообщается в заявлении, распространенном соцсетью. Согласно официальному заявлению…
Тема дня
Польша снова прогнулась под Вашингтон Польша снова прогнулась под Вашингтон

Жизнь в который раз подтвердила справедливость определения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
"Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев "Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.