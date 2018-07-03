В мобильные приложения банков будут встраивать антивирусы

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Пользователи мобильных банков могут столкнуться с трудностями на этапе проведения различного рода операций. Это вызвано реформой информационной безопасности, которая обязывает подобные финансовые учреждения защитить своих клиентов от неправомерных действий.

В июне этого года в закон об информационной безопасности была разработана поправка, которая обязывает банки к использованию метода «разделенных технологий». Суть его заключается в том, что финансовым учреждениям необходимо усилить защиту средств своих пользователей.

Сейчас работники банка лишь ожидают более тщательных разъяснений от Центробанка, что конкретно они подразумевают под термином «разделенные технологии». Однако, ожидается, что новая поправка может вызвать появление в мобильных приложениях банков антивирусные системы, блокирующие различные вредоносные коды. Кроме того, отдельные специалисты, рассуждая на тему дополнительных средств идентификации, выдвинули мнение, что в качестве этого можно использовать дополнительный смартфон или другие дополнительные устройства с интернет соединением.

Стоит отметить, что нововведение вступит в силу только в январе 2020 года, а потому сейчас банковские организации лишь пытаются уточнить требования к ним. В дальнейшем ими будет разработан план по улучшению защиты своих приложений, что, предположительно, не должно сказаться на пользователях.