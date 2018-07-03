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Названы самые популярные приложения App Store c 2010 года‍

Вторник, 03 Июля 2018 13:31
Названы самые популярные приложения App Store c 2010 года‍ Фото из открытых источников

Каталог приложений App Store был запущен корпорацией Apple уже десять лет назад, так что пришло время подводить определенные итоги — сказали купертиновцы и опубликовали внушительную статистику, в которой можно отыскать немало интересного.

 

Общее количество загрузок приложений за время существования сервиса перевалило за сто семьдесят миллиардов, а общий объем потраченных пользователями средств составил сто тридцать миллиардов долларов.

 

Среди огромного числа самых разнообразных приложений, опубликованных в каталоге App Store, наметились безусловные лидеры — отмечают эксперты, комментирующие статистику Apple.

 

В 2010 году, например, самым популярным приложением для мобильных девайсов от Apple была игра Talking Tom Cat. Незамысловатое развлечение с виртуальным котом, повторяющим слова, стало родоначальником целой индустрии, которая наклепала сотни тысяч таких приложений. Но "Том" был первым по-настоящему популярным.

 

В 2011 году практически все владельцы айфонов и айпэдов установили на свои девайсы приложение Facebook. В 2012 такая же история произошла с приложением Instagram. Потом самым популярным приложением стал YouTube, потом Facebook Messenger, потом снова YouTube — в общем, ничего интересного. Разве что в 2018 на горизонте появился новый игрок — сервис Tik Tok, позволяющий создавать короткие видео.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Мобильные приложения
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