Подвиг Игоря Акинфеева увековечили на корпусе iPhone X

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Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X победе российской сборной по футболу в 1/8 финала Чемпионата Мира. Ключевой момент игры, в котором Игорь Акинфеев отбивает мяч от ворот ногой, увековечен на корпусе смартфона в золотой миниатюре и украшен 26 рубинами. Подробнее - в материале Planet Today.

1 июля состоялся феноменальный по своему накалу и важности матч за выход в ¼ финала Чемпионата Мира по футболу, между Испанией и Россией. По результатам пенальти, Россия одержала победу над одной из самых сильных команд Европы. Это уникальный случай в истории современного российского футбола.

Caviar — российский производитель аксессуаров класса «люкс» не мог не отреагировать на это событие и представляет вашему вниманию новый дизайн iPhone X, посвященный кульминационному моменту матча, в котором голкипер Сборной — Игорь Акинфеев отражает решающий удар испанцев.

В дизайне корпуса стилистически обыграно изображение футбольного поля, для этого использован композитный малахит, на который нанесена золотая «разметка». В центре этой композиции размещена эффектная миниатюра, покрытая золотом, она изображает собой силуэт голкипера, отражающего мощный удар. Игровой номер, изображенный на золотой фигуре и выложенный рубинами (так же как и футбольный мяч), не оставляет сомнений — перед нами Игорь Акинфеев, изображенный в его решающем прыжке, когда ему удалось отбить мяч Аспаса ногой. Этот уникальный маневр уже прозван «Ногой Бога», не без узнаваемой аналогии с «Рукой Бога», которая когда-то помогла Диего Марадоне. Так рождаются футбольные легенды и Caviar увековечивает их в дизайне iPhone X.

«Трудно даже облечь в слова те гордость, радость и восторг, которые мы испытываем после игры нашей Сборной! Но, к счастью, нам хорошо удается облекать свои эмоции в драгоценные дизайны. Поэтому этот уникальный дизайн, который мы создали под впечатлением от игры всей команды Станислава Черчесова и мастерства Игоря Акинфеева, говорит о нашей гордости за Сборную, о нашей благодарности футболистам за такую самоотверженную, мощную игру. Спасибо, ребята! Вся страна сейчас с Вами, вы — наши герои!» - Делятся своей радостью и рассказывают о новинке представители бренда.

Стоимость 274 000 руб.