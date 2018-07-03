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Jinga Joy PRO - новый доступный флагман пришел в Россию

Вторник, 03 Июля 2018 09:59
Jinga Joy PRO - новый доступный флагман пришел в Россию Фото из открытых источников

Компания Jinga Mobile  представляет новый флагманский смартфон в своей продуктовой линейке - Jinga Joy PRO. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Аппарат, сочетающий в себе широкоформатный экран 18:9, поддерживающий систему электронных платежей Google Pay™,  датчик отпечатков пальцев и двойную основную камеру, в ближайшие дни поступит в розничную продажу во всех регионах России по цене в 6990 рублей. Jinga Joy PRO станет первым смартфоном с новым лаконичным логотипом после проведенного ребрендинга. 

 

«Jinga c начала года представила целый ряд недорогих и качественных смартфонов, существенно расширив свою продуктовую линейку», - отмечает директор представительства Jinga в России Денис Черфас. – «К существующим моделям добавились флагман Jinga Touch, недорогой Jinga Start, широкоформатный Jinga Joy, сбалансированный Jinga Optim 4G и самый доступный смартфон с NFC– Jinga Pass. Jinga Joy PRO– логичное продолжение продуктовой линейки нашего бренда. Новый флагман предлагает рациональным потребителям сочетание всех актуальных на сегодня функций в одном аппарате по демократичной цене».

 

Встроенный модуль NFC и поддержка системы электронных платежей Google Pay позволят обладателям Jinga Joy PRO бесконтактно оплачивать покупки смартфоном. Датчик отпечатков пальцев надежно защитит сохраненные данные и обеспечит авторизованный доступ к личным финансам. 

 

Широкоформатный экран 5.5” HD Multi-Touch, Full lamination с пропорциями 18:9 создает эффект полного погружения в игры и видео. Двойная основная камера с повышенной светочувствительностью и селфи-камера на 8 МП  подарят яркие, запоминающиеся фотографии и качественные видеоролики.

 

Тандем четырех-ядерного процессора с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти на борту с возможностью расширения до 64 ГБ за счет SD-карты, работающий на «чистой» операционной системе Android™ 7.0, обеспечит стабильную работу смартфона и позволит быстро решать все современные задачи, а также хранить необходимые данные.

 

Емкий аккумулятор на 3000 мАч и оптимизированное программное обеспечение Jinga Joy PRO позволят активно использовать смартфон в течение всего дня, а наличие двух слотов для установки сим-карт – разделять личные и рабочие звонки, выбирать удобные тарифы в поездках. Для microSD-карты имеется отдельный слот - не нужно жертвовать второй сим-картой при необходимости расширить память.

 

Jinga Joy PRO поддерживает все актуальные на сегодня в России стандарты связи, в том числе 4G LTE, что значительно увеличивает скорость и качество мобильного интернета. GPS-модуль позволит использовать смартфон, как навигатор, а FM-тюнер превращает Jinga Joy PRO в полноценный радиоприёмник.

 

Jinga — один из ведущих производителей̆ мобильных телефонов и смартфонов, предлагающий потребителям качественные устройства по доступным ценам. Официальный̆ дистрибьютор Jinga в России – Retentiva Distribution Company. За прошедший год Jinga вошла в тройку лидеров по продажам кнопочных мобильных телефонов в России. Смартфоны и мобильные телефоны Jinga можно приобрести в магазинах МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Связной», «М-Видео», «Эльдорадо» и других на территории России.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфон
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