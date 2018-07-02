Китайские ученые создали «испепеляющее» лазерное оружие‍

Лазерное ружье ZKZM-500, создаваемое в Китайской Народной Республике, может вызывать болезненные ожоги на коже и поджигать одежду, однако оно, как отмечают китайцы, относится к нелетальному оружию.
О разработке ZKZM-500 объявили накануне представители Сианьского института оптики и точной механики при Китайской академии наук. Лазерное оружие, по словам ученых, может поражать цели, удаленные на восемьсот метров.
"Генерируемое лазерным ружьем ZKZM-500 излучение может обжигать кожный покров и воспламенять одежду. Дальность действия оружия — до восьми сотен метров. При массе в три килограмма, это, как необходимо отметить, отличный показатель", — говорят китайские ученые.
Известно, что кроме людей, при помощи ZKZM-500 можно выводить из строя и технику — лазер, например, может прожигать топливные баки машин и поджигать находящийся внутри бензин.
Предполагается, что производство перспективного лазерного оружия нелетального действия начнется в Китае уже совсем скоро. Первыми владельцами оружия станут китайские контртеррористические структуры, однако со временем такие спецсредства могут появиться и у полиции.
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