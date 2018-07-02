В 2018 году на рынок выйдет смартфон с девятью камерами

Фото из открытых источников

Компания Light, разрабатывающая цифровые камеры с большим количеством снимающих модулей, намеревается изменить технологическую основу мобильной фотографии — в компании уверены, что у современных смартфонов должно быть гораздо больше камер, чем две или три. И это не просто слова — до конца года Light может начать поставки смартфона с девятью фотомодулями.

В прошлом году, если кто-то не в курсе, компания Light начала продавать камеру Light L16, представляющую собой девайс с шестнадцатью объективами. Но устройство получилось очень уж специфическим, поэтому рассчитывать на его широкую популярность производитель не может. Ситуацию может исправить смартфон с множеством камер — он, как считают в компании, сделает многомодульные камеры распространенной вещью.

Согласно появившимся в открытом доступе данным, инженеры Light уже создали несколько прототипов смартфона с множеством камер — у одного из них пять отдельных снимающих модулей, а у другого — девять. Один из этих смартфонов, как предполагается, появится в продаже до конца этого года.

Информации о каких-либо технических характеристиках устройства пока что нет, однако она может появиться уже в ближайшее время.