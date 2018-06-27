Соцсеть "ВКонтакте" тестирует платежную платформу VK Pay

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Запустив собственную платежную платформу VK Pay, социальная сеть "ВКонтакте" намеревается стать одной из самых крупных торговых площадок в российском интернет-пространстве. Об этом сообщается в заявлении, распространенном соцсетью.

Согласно официальному заявлению ВК, с сегодняшнего дня все пользовательские сообщества социальной сети могут подключить удобную и функциональную систему оплаты непосредственно внутри ВК.

Система VK Pay, отвечающая за перспективное новшество, позволяет переводить денежные средства максимально быстрым и удобным образом, благодаря чему достигается целый комплекс преимуществ. Партнером "ВКонтакте" при реализации системы стал "Газпромбанк", так что все, как видим, более чем серьезно.

Платежная система VK Pay находится пока что в режиме тестирования, однако разработчики отмечают, что фаза тестирования сменится фазой полноценного запуска уже в самом обозримом будущем.

"Появление собственной платежной платформы позволяет соцсети приблизиться к окончательному формированию масштабной экосистемы, в рамках которой электронная коммерция в России выйдет на новый уровень качества", — говорят представители социальной сети.