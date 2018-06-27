Соцсеть "ВКонтакте" тестирует платежную платформу VK Pay

Запустив собственную платежную платформу VK Pay, социальная сеть "ВКонтакте" намеревается стать одной из самых крупных торговых площадок в российском интернет-пространстве. Об этом сообщается в заявлении, распространенном соцсетью.
Согласно официальному заявлению ВК, с сегодняшнего дня все пользовательские сообщества социальной сети могут подключить удобную и функциональную систему оплаты непосредственно внутри ВК.
Система VK Pay, отвечающая за перспективное новшество, позволяет переводить денежные средства максимально быстрым и удобным образом, благодаря чему достигается целый комплекс преимуществ. Партнером "ВКонтакте" при реализации системы стал "Газпромбанк", так что все, как видим, более чем серьезно.
Платежная система VK Pay находится пока что в режиме тестирования, однако разработчики отмечают, что фаза тестирования сменится фазой полноценного запуска уже в самом обозримом будущем.
"Появление собственной платежной платформы позволяет соцсети приблизиться к окончательному формированию масштабной экосистемы, в рамках которой электронная коммерция в России выйдет на новый уровень качества", — говорят представители социальной сети.
Долгие разговоры о создании некоего аналога НАТО - но "только для европейцев", наконец. вылились во ...
Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...
Интервьюер: «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»
Пеле: «Да».
Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.