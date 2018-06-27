На Байконуре будут готовить ракеты к пускам при помощи планшетов

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Космодром Байконур станет объектом гораздо более современного типа, когда обзаведется системой цифрового документооборота — уверены сотрудники космодрома, поделившиеся планами по модернизации со средствами массовой информации.

Как сообщает РИА Новости, руководители подразделений Байконура обзаведутся специальными планшетами, при помощи которых будут решать рабочие вопросы с новым уровнем качества.

Космонавты, как необходимо отметить, используют электронные планшеты чуть ли не с момента широкого распространения последних, однако представители наземной космической инфраструктуры, как видим, несколько отстали в техническом плане. Но ничего, наверстаем — говорят сами представители космодрома.

Предполагается, что планшеты помогут руководителям подразделений Байконура максимально оперативно получать рабочую документацию, вносить в нее необходимые правки, а также решать любые вопросы, возникающие в процессе подготовки ракет к запуску.

"Сейчас мы активно внедряем систему автоматизации подготовки пусковых контрактов — в этой области еще достаточно много рутинных ручных действий, которые можно будет в значительной степени упростить благодаря переходу на цифровые технологии", — отметил источник, близкий к руководству космодрома.