В Москве заинтересовались роботом-червем, придуманным ульяновскими школьниками

Робот-червь, которого придумали школьники из Ульяновска, заинтересовал сотрудников государственного бюджетного учреждения "Мостранспроект" (ранее известного как государственное унитарное предприятие "МосгортрансНИИпроект") — специалисты планируют разработать прототип роботизированного червя, созданного ребятами в виде концепции.
Дети, как сообщает руководитель "Мостранспроекта" Александр Поляков, придумали робота-червя для конкурса, который осуществляется в рамках пятой Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели". Конференция проходит в эти дни в здании Госдумы в столице РФ.
"Робота-червя, или вермибота, можно использовать для прокладки проводов под землей. Он, например, может прокладывать кабели для светофоров. И не только! С его помощью можно даже осваивать другие планеты!", — заявляют авторы идеи, школьники из Ульяновска Егор Петров и Андрей Чертов. Ребятам, если что, всего одиннадцать и двенадцать лет.
Будучи членом жюри конкурса, Александр Поляков отметил, что проект выглядит очень интересно, и, соответственно, его стоит создать в виде прототипа, используя для этого 3D-принтер.
"Создадим прототип у посмотрим, какие плюсы и минусы у этого робота", — сказал Поляков.
В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...
ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты
Интервьюер: «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»
Пеле: «Да».
Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.