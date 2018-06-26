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В Москве заинтересовались роботом-червем, придуманным ульяновскими школьниками

Вторник, 26 Июня 2018 14:27
В Москве заинтересовались роботом-червем, придуманным ульяновскими школьниками Фото из открытых источников

Робот-червь, которого придумали школьники из Ульяновска, заинтересовал сотрудников государственного бюджетного учреждения "Мостранспроект" (ранее известного как государственное унитарное предприятие "МосгортрансНИИпроект") — специалисты планируют разработать прототип роботизированного червя, созданного ребятами в виде концепции.

 

Дети, как сообщает руководитель "Мостранспроекта" Александр Поляков, придумали робота-червя для конкурса, который осуществляется в рамках пятой Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели". Конференция проходит в эти дни в здании Госдумы в столице РФ.

 

"Робота-червя, или вермибота, можно использовать для прокладки проводов под землей. Он, например, может прокладывать кабели для светофоров. И не только! С его помощью можно даже осваивать другие планеты!", — заявляют авторы идеи, школьники из Ульяновска Егор Петров и Андрей Чертов. Ребятам, если что, всего одиннадцать и двенадцать лет.

 

Будучи членом жюри конкурса, Александр Поляков отметил, что проект выглядит очень интересно, и, соответственно, его стоит создать в виде прототипа, используя для этого 3D-принтер.

 

"Создадим прототип у посмотрим, какие плюсы и минусы у этого робота", — сказал Поляков.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот
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