В Москве заинтересовались роботом-червем, придуманным ульяновскими школьниками

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Робот-червь, которого придумали школьники из Ульяновска, заинтересовал сотрудников государственного бюджетного учреждения "Мостранспроект" (ранее известного как государственное унитарное предприятие "МосгортрансНИИпроект") — специалисты планируют разработать прототип роботизированного червя, созданного ребятами в виде концепции.

Дети, как сообщает руководитель "Мостранспроекта" Александр Поляков, придумали робота-червя для конкурса, который осуществляется в рамках пятой Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели". Конференция проходит в эти дни в здании Госдумы в столице РФ.

"Робота-червя, или вермибота, можно использовать для прокладки проводов под землей. Он, например, может прокладывать кабели для светофоров. И не только! С его помощью можно даже осваивать другие планеты!", — заявляют авторы идеи, школьники из Ульяновска Егор Петров и Андрей Чертов. Ребятам, если что, всего одиннадцать и двенадцать лет.

Будучи членом жюри конкурса, Александр Поляков отметил, что проект выглядит очень интересно, и, соответственно, его стоит создать в виде прототипа, используя для этого 3D-принтер.

"Создадим прототип у посмотрим, какие плюсы и минусы у этого робота", — сказал Поляков.