Новый эффект в приложении LIKE позволяет манипулировать формой тела

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LIKE, социальная видеоплатформа и мобильное приложение с эффектами распознавания движений тела, сообщила о создании нового спецэффекта «Магия формы». Это бесплатная опция с доступными каждому пользователю возможностями искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR), позволяющая создателям видео легко изменять состояние и форму любой части тела.

Спикер компании BIGO TECHNOLOGY Мишель Сю отметила, что компания нацелена на постоянный поиск интересных новых функций, которые помогут пользователям создавать уникальные видео с использованием различных спецэффектов. «Магия формы» в сочетании с сотнями других эффектов LIKE дает возможность очень быстро превратить в реальность любые фантазии без каких-либо затрат.

Эффект «Магия формы» имеет отличия от других видеоприложений LIKE. Он полностью настраивается самим пользователем, который может самостоятельно регулировать степень использования частей тела в программе, а также выбрать отдельные части тела для применения спецэффекта.

По словам Мишель Сю, приложением LIKE сегодня пользуются 7 миллионов русскоязычных пользователей. В чарте магазина Google Play в России приложение получило первое место в категории «Видеоплееры и редакторы». Спикер не сомневается, что многие россияне, редактирующие видео, по достоинству оценят спецэффект «Магия формы», поскольку оно не только технически хорошо сделано, но и его легко освоить.

Приложение LIKE (https://www.like.video), помимо «Магии формы», включает и другие эффекты: «Супер-сила», «Магия 4D», «Магия Музыки», «Подвижные стикеры». Во всех этих эффектах используются инновационные технологии, включая независимую передовую функцию распознавания тела, AR и AI, которые дают возможность создавать великолепные видео со спецэффектами высокого качества.