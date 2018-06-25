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Материал, делающий человека невидимым для тепловизора, создали в США

Понедельник, 25 Июня 2018 12:35
Материал, делающий человека невидимым для тепловизора, создали в США Фото из открытых источников

Инновационный материал для тепловой маскировки, который создали ученые из Соединенных Штатов Америки, может серьезно понизить эффективность тепловизоров — уверены компетентные эксперты.

 

Теплочувствительные камеры, регистрирующие излучение в инфракрасном спектре, используются в современном мире довольно широко, однако главное их применение, безусловно, военное — именно такие камеры позволяют беспилотным летательным аппаратам обнаруживать цели при любых погодных условиях, а также вне зависимости от времени суток.

 

Но теперь, когда в США был создан новый материал для тепловой маскировки, разработчикам тепловизоров придется предпринимать какие-то действия, чтобы эффективность их устройств не понизилась.

 

"Мы создали материал, который похож на тонкий лист металла, но, в отличие от последнего, может задерживать девяносто четыре процента инфракрасного излучения. Это невероятно много, как для материала, толщина которого не превышает один миллиметр", — рассказывают сотрудники университета Висконсина.

 

Особенная гордость ученых — тот факт, что материал наиболее эффективно задерживает инфракрасное излучение, порождаемое человеческим телом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости материал
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