Материал, делающий человека невидимым для тепловизора, создали в США

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Инновационный материал для тепловой маскировки, который создали ученые из Соединенных Штатов Америки, может серьезно понизить эффективность тепловизоров — уверены компетентные эксперты.

Теплочувствительные камеры, регистрирующие излучение в инфракрасном спектре, используются в современном мире довольно широко, однако главное их применение, безусловно, военное — именно такие камеры позволяют беспилотным летательным аппаратам обнаруживать цели при любых погодных условиях, а также вне зависимости от времени суток.

Но теперь, когда в США был создан новый материал для тепловой маскировки, разработчикам тепловизоров придется предпринимать какие-то действия, чтобы эффективность их устройств не понизилась.

"Мы создали материал, который похож на тонкий лист металла, но, в отличие от последнего, может задерживать девяносто четыре процента инфракрасного излучения. Это невероятно много, как для материала, толщина которого не превышает один миллиметр", — рассказывают сотрудники университета Висконсина.

Особенная гордость ученых — тот факт, что материал наиболее эффективно задерживает инфракрасное излучение, порождаемое человеческим телом.