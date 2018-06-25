С 1 июля россияне смогут совершать банковские операции голосом и лицом

Первого июля 2018-го года на территории Российской Федерации заработает Единая биометрическая система, содержащая необходимые для проведения банковских операций биометрические данные граждан.
Деталями масштабного инновационного проекта с общественностью поделился Александр Бахтин, завкафедрой "Телекоммуникационные системы" Московского института электронной техники.
По словам Бахтина, подобные системы в целом нельзя назвать сколько-нибудь свежей новинкой — они уже давно используются для доступа к важным объектам, а также для осуществления судебных экспертиз. В будущем такие технологии будут широко применяться в обычной жизни — например, на стадионах и в аэропортах, а также в медицинских и образовательных учреждениях.
В банковском секторе использование биометрии является особенно востребованным — идентификация, выполняемая при помощи голоса и лица, является невероятно надежным решением, позволяющим практически полностью исключить риск мошенничества. Биометрия, при этом, будет добровольной — то есть, российские банки не смогут требовать у граждан РФ регистрироваться в Единой биометрической системе в обязательном порядке.
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