С 1 июля россияне смогут совершать банковские операции голосом и лицом

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Первого июля 2018-го года на территории Российской Федерации заработает Единая биометрическая система, содержащая необходимые для проведения банковских операций биометрические данные граждан.

Деталями масштабного инновационного проекта с общественностью поделился Александр Бахтин, завкафедрой "Телекоммуникационные системы" Московского института электронной техники.

По словам Бахтина, подобные системы в целом нельзя назвать сколько-нибудь свежей новинкой — они уже давно используются для доступа к важным объектам, а также для осуществления судебных экспертиз. В будущем такие технологии будут широко применяться в обычной жизни — например, на стадионах и в аэропортах, а также в медицинских и образовательных учреждениях.

В банковском секторе использование биометрии является особенно востребованным — идентификация, выполняемая при помощи голоса и лица, является невероятно надежным решением, позволяющим практически полностью исключить риск мошенничества. Биометрия, при этом, будет добровольной — то есть, российские банки не смогут требовать у граждан РФ регистрироваться в Единой биометрической системе в обязательном порядке.